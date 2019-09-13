قال السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكى، إن اليابان تعمل على تنمية القناطر والجسور على طول مجرى نهر النيل.

وأضاف نوكى، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه تم الاعتماد في البداية على المساعدات الانمائية الرسمية، ومنذ عام 2013 تم التركيز أكثر خلال مؤتمر "التيكاد" على دور الاستثمار، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية الربط الأفريقي، وهي قضية غاية في الأهمية، وبالفعل تم العمل على ربط شرق إفريقيا بالغرب والجنوب والشمال.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن محور يربط القاهرة بداية من البحر المتوسط حتى بحيرة فيكتوريا، و"بالتالي اليابان عملت على بناء جسرين هامين على ضفاف النيل، أحدهما في أوغندا وتم إنجازه، وفي الوقت الحالي يتم العمل على الانتهاء من جسر في جوبا بجنوب السودان، الذي سيكون الوحيد القائم في هذا البلد".

وأوضح أن الرئيس السيسي استطاع خلال قمة "تيكاد 7" التي عقدت في اليابان مؤخرا التعبير بشكل فعال عن احتياجات أفريقيا، وأن مصر قدمت مع الدول الإفريقية أمثلة جيدة للتعاون بين اليابان وأفريقيا، خاصة في تنمية الموارد البشرية.

وتابع: "هناك تعاون هام في نطاق المدارس المصرية اليابانية وفي التعليم الأساسي والإعدادي كخطوة لتحسين التعليم"، موضحا أن الفارق في هذه التجربة تشجيع اليابان على عملية المهارات والذكاء والأخلاقيات والطاقة البدنية للطلاب عبر نظام التعليم الياباني.

وكشف السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكى، أن هناك في القاهرة الجامعة المصرية اليابان للعلوم والتكنولوجيا وهي شراكة مع 13 جامعة يابانية، وجرى استقبال 100 من الأستاذة من الجامعات اليابانية حتى يستطيع الشباب المصري التعلم والدراسة بطريقة محترفة والاستفادة من الخبرات اليابانية وأحدث طرق التعلم والتكنولوجيا في اليابان.