قال السفير الياباني بالقاهرة، ماساكي نوكي، إن اليابان تمتلك شركة لتصنيع قطع غيار السيارات يعمل بها 5 آلاف مصري، أما شركة "نيسان" فتوظف أكثر من ألف مصري، بإجمالي 6 آلاف موظف.

وأضاف نوكي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن بلاده تعمل على تحقيق تقدم فيما يخص الاستثمار بمنطقة قناة السويس، فخلال مارس الماضي زار وفد من رجال الأعمال اليابانيين يمثل أكثر من 40 شركة منطقة قناة السويس، لافتًا أن بعض الشركات اليابانية تقوم بالاستثمار في المنطقة الحرة في قناة السويس.

وتابع: "الشركات اليابانية في مصر تطبق منهجيات مختلفة، وعلى سبيل المثال يتم التركيز على طريقة الإنتاج للصناعات كثيفة العمالة، وبالتالي تساهم في توفير المزيد من فرص العمل من قبل الشركات اليابانية".

وأكد أن اليابان تعمل على نقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية إلى مصر، موضحا أنه عندما زار أحد الشركات اليابانية شعر كأنه يزور مدرسة يابانية خاصة.

وأوضح أن اليابان لديها شغف بالاستثمار في منطقة قناة السويس، موضحا أن القناة تعتبر نقطة حيوية هامة، وأن لديها استراتيجية تربط أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ونوه أن الشركات اليابانية يجب أن تبذل جهدا أكبر حتى تلائم منتجاتها السوق المصرية، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار المنتجات اليابانية سببه الأساسي ارتفاع جودتها العالية.

وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر واليابان يبلغ مليار دولار، متوقعا أن يرتفع ذلك الرقم بنسبة كبيرة في المستقبل.