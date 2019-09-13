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مشروعات الشباب.. قصص نجاح

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من هو إيلي كوهين بطل مسلسل نتفليكس "الجاسوس"؟

من هو إيلي كوهين بطل مسلسل نتفليكس "الجاسوس"؟

استيقظ بعد 5 سنوات.. مراحل مر بها شوماخر بطل "فورميلا 1" خلال الغيبوبة

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إغلاق المقاهي والـ"بلاي ستيشن".. حملة لمنع "التزويغ" من المدارس في باب الشعرية

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إقامة معرض "تشبيك" بمشاركة المبادرة المصرية الدنماركية لدمج الشباب بالعمل العام

إقامة معرض "تشبيك" بمشاركة المبادرة المصرية الدنماركية لدمج الشباب بالعمل العام

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