عقب تحذير مصلحة الأرصاد الجوية الجزائرية من هطول أمطار رعدية، شهدت ولاية الجزائر العاصمة، مساء الخميس، هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة نتجت عنها سيول جارفة تسببت في غرق جميع أحياء ولاية الجزائر في المياه والأوحال، بعد تساقطها بكميات تجاوزت (40 ملم).

وأعلنت السلطات الجزائرية، حالة الاستنفار القصوى بالجزائر العاصمة بسبب السيول، التي أدت إلى عرقلة حركة السير بعدة مناطق، وإغلاق العديد من الطرقات الرئيسية، وفق "سكاي نيوز".

وبحسب التقارير المحلية، تسببت السيول في ارتفاع منسوب المياه وانسداد بالوعات الصرف المياه بالشوارع، الأمر الذي أدى إلى شلل حركة السير، وحتى الآن لم يتم الكشف عن أي إحصائيات.

وغمرت المياه المنازل والمحلات، وسعى الجميع إلى إسعاف العائلات العالقة، حتى أن السيول وصلت إلى محطات مترو الجزائر، التي غرقت وتحولت إلى مسابح عائمة.

وأعلنت الحماية المدنية، في بيان، حالة الاستنفار القصوى من أجل التعامل السريع مع السيول والاستجابة لنداءات الاستغاثة ببعض الأحياء، فيما أشارت إلى انتشال فتاة من داخل بالوعة ونقلها إلى مستشفى العاصمة في حالة غيبوبة.