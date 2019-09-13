تفقدت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، داري الإقامة الخاص بالجامعة بشارعي القصر العيني والدقي، وذلك لمتابعة انتظام العمل و الاطمئنان على أحوال العاملين وجودة الوحدات والمنشآت والوقوف على الإمكانيات المتاحة وتعظيم استغلالها على النحو الأمثل، وكذلك بحث المقترح من أعمال التجديد و تطوير للخدمات المقدمة.

ورافق نائب رئيس الجامعة خلال الجولة إبراهيم عبد التواب، مدير عام مكتب جامعة أسيوط بالقاهرة، والمشرف العام على داري الإقامة بالدقي و القصر العيني، و حنان بركات مدير دار الإقامة بالقصر العيني.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على التطوير المستمر لمنشاتها ومؤسستها الجامعية داخل وخارج الحرم الجامعي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بما يخدم أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس و العاملين والمنتفعين بها.