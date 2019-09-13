وقِّعت اتفاقية تعاون مشترك في المجال التعليمي والتدريبي والتأهيلي، اليوم، بين المعهد القومي للإدارة، ممثلا عنه الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، ممثلًا عنها الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، إن المعهد القومي للإدارة يعد بمثابة مركز تميز محلي وإقليمي، يحقق الريادة، ويعنى بالإبداع في بناء وتطوير المنظومات الإدارية والتكنولوجية المتكاملة، حيث يقوم بتنمية وتطوير القدرات البشرية، وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية، ويدعم نشر المعرفة الإدارية والفكر والوعي الإداري.

وأوضحت أن المعهد يتعاون مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وكبار الخبراء في مجال المناهج الدراسية، والتدريب والاستشارات، بخلاف عقده العديد من الشراكات في مجالات التدريب والدراسة بأعرق الجامعات العالمية المتميزة، من أجل المساهمة في زيادة المعرفة وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي، والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب العاملين.

وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إلى أنه تم الاتفاق مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، على تقديم البرامج المؤدية إلى درجات الدبلوم العالي، ودرجات الماجستير المهني، والدكتوراة المهنية، وذلك لخدمة القطاع الإداري والمالي والمصرفي، والقطاعات الإدارية الأخرى في المؤسسات المختلفة.

ومن جهته، أوضح الدكتور مصطفى هديب، أن الأكاديمية هي إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك، العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، وعضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتعد إحدى المؤسسات الرائدة والمتخصصة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي، والتي دأبت منذ نشأتها على تطوير ورفع الكفاءة المهنية والعلمية للعاملين بالمجالات المالية والمصرفية والإدارية في ربوع الوطن العربي كافة.

وأشار هديب إلى أن برامج الدراسات العليا التي تقدمها الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تتمثل في برنامج الدبلوم العالي، والذي يضم تخصصات "إدارة الأعمال، الأسواق المالية، الإدارة المالية، المصارف، الموارد البشرية والتسويق،، هذا بالإضافة إلى برنامج الماجستير المهني، وبرنامج الدكتوراة المهنية في ذات التخصصات.

ونوه إلى أن التعاون مع المعهد القومي للإدارة، سيتم في إطار 4 جوانب رئيسة، هي "التعليم، التدريب، الاستشارات، البحوث".