سعر اليورو اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر في عدد من البنوك، وجاء سعر اليورو كالتالي:

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 18.03 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي

سجل سعر اليورو في بنك إتش إس بي سي نحو 18.03 جنيه للشراء، و18.15 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.04 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك المشرق

سجل سعر اليورو في بنك المشرق نحو 18.03 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.04 جنيه للشراء، و18.16 جنيه للبيع.