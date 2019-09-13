تمكنت أجهزة الأمن من ضبط سائق سيارة تحرش بفتاة بأسيوط أثناء استقلالها سيارته الأجرة.

وجرى القبض على السائق عقب تداول تحذير على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) من خلال حساب باسم "ميرو رأفت" بشأن عدم استقلال سيارة "محددة" لقيام قائدها بالتحرش اللفظي بإحدى الفتيات أثناء استقلالها للسيارة قيادته بدائرة قسم ثاني أسيوط، إلا أنها تمكنت من النزول من السيارة أثناء توقفها.

وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وباستدعاء المتضررة "حاصلة على بكالوريوس تجارة" تعرفت عليه، واتهمه بالتحرش اللفظي بها، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.