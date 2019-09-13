أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن تكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة في أول يوم دراسي بجميع مدارس المحافظة، تقديراً وعرفاناً للتضحيات التي قدموها آبائهم في سبيل رفعة الوطن واستقراره.

وأشار إلى أنه جرى توجيه الإدارات التعليمية بضرورة الاهتمام بتدريس مبادئ حب الوطن والتضحية من أجله، في نفوس الطلاب والبراعم منذ الصغر.

أكد أن مدارس المحافظة، استقبلت 10 الآف تختة مدرسية جديدة، إضافة إلى توريد 17 ألف مقعد مدرسي للمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية ولتوفير مقعد مناسب للطلاب.

وأعلن المحافظ عن انتهاء أعمال الصيانات بمدارس المحافظة، منوها بأنه جارٍ أعمال المراجعة النهائية لجميع الأعمال للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب في العام الدراسي المقبل.

ولفت إلى أنه جرى توجيه مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر جميع عناصر الأمن والسلامة بالمدارس، حفاظا على الطلاب.

ولفت إلى أنه جرى الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليمياً داخل 3600 مدرسة، مشيراً إلى أن هناك أعمال صيانة تشمل إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية .

ومن جانبة قال خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن هناك تجهيزات خاصة بأول يوم دراسة على رأسها تحقيق الانضباط في جميع الزيارات، والتأكيد على حضور كل المدرسين.

وأكد أنه ستجرى الاستعانة بأفراد الخدمة العامة وزيادة التعاقدات من خلال الوزراة، لتغطية جميع التخصصات، لافتا إلى أنه جرى تسليم الكتب بنسبة 70% لكل المدارس، وجارٍ توزيع باقي الكتب وتسليمها للطلبة دون التقيد بدفع المصروفات الدراسية.