بسبب لدغة ثعبان.. وفاة فلاح في حقله ببني سويف

لقى فلاح مصرعه، إثر إصابته بلدغة ثعبان، أثناء تواجده بحقله الزراعي بعزبة عرفة التابعة لقرية سدس التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

استقبل مستشفى ببا المركزي جثة لفلاح يدعى " ياسر.ش.أ" 25 عام، مقيم عزبة عرفه التابعة لقرية سدس دائرة المركز، ادعاء لدغة ثعبان.

وتبين من التحريات الأولية والفحص أنه اثناء تواجد المتوفي بالأرض الزراعية الخاصة به الكائنة بناحية عزبة عرفة التابعة لقرية سدس بمركز ببا، وشعر بعدها بإعياء شديد ونقل للمستشفى المركزي لتلقي العلاج، إلا أنه توفي فور وصوله للمستشفى.

كما تبين من التحريات إقرار شقيق المتوفي بما جاء في الفحص والتحريات ونفى الشبهة الجنائية، ولم يتهم أحد بالتسبب في الوفاة، وحرر المحضر رقم 5129 إداري مركز شرطة ببا.