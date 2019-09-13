وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى قبرص

عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وأجرى القائد العام - بحسب الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة- خلال الزيارة جلسة مباحثات مع سافاس أنجليديس وزير الدفاع القبرصي على صعيد التعاون العسكري والتدريبات المشتركة، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

كما التقى القائد العام الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصي، ونقل الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشاد الرئيس القبرصي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية، وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أثنى على المستوى الذي وصلت إليه علاقات التعاون العسكري بين البلدين.

وأجرى الفريق أول محمد زكي زيارة إلى مقر البرلمان القبرصي، والتقى خلال الزيارة برئيس البرلمان الذي رحب بزيارة وزير الدفاع المصري والوفد المرافق له.

كما أشاد رئيس البرلمان القبرصي بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معرباً عن سعادته بتلك الزيارة نظراً لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط .

كما أجرى القائد العام يرافقه وزير الدفاع القبرصي، زيارة إلى الوحدات الخاصة القبرصية شاهدوا خلالها عددا من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي، والتي أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.

وفي ختام الزيارة أعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص، ولا سيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة.

من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصي بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، معرباً عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.

وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية .