الأوقاف: ندوات مكثفة للتعريف بمخاطر الإلحاد ومواجهة الإرهاب

عقد وزير الأوقاف لقاء موسع بعدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية، بمحافظة الشرقية بديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق.

وأوضحت الوزارة أنها قامت خلال الـ 5 سنوات السابقة بإقامة 2500 مسجد شاملة إحلال وتجديد وصيانة، بالإضافة إلى 5000 مسجد بتكلفة 600 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن الشرقية، اليوم، تشهد افتتاح 24 مسجد منها 6 مساجد على نفقهة الوزارة و 14 مسجد مقامة بالجهود الذاتية، لتمثل صروحا إسلامية تنطلق منها رسالة الإسلام الوسطية وتعاليمك الدين السمحة.

وأضافت أنها تولي اهتماما بمدارس تحفيظ القرآن ، مشيرة إلى وجود 1500 مدرسة قرآنية، تستهدف تعليم النشء أحكام تلاوة القرآن بالتجويد وترتيل، وكذلك حفظة بالقراءات المختلفة لافتا إلى أنه جرى تخصيص 100 مليون جنيه للانتهاء من فرش المساجد العام الماضي على مستوى الجمهورية.

وأكدت الأوقاف أنها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمواجهة الإرهاب مواجهة شاملة عسكريا وأمنيا وفكريا بدأت الوزارات المعنية من الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة، في وضع خطة عمل لتنظيم ندوات لطلاب الجامعات ورواد مراكز الشباب وطلاب المدارس، للتحدث عن بناء الشخصية الوطنية وللتعريف بمخاطر الإلحاد وكيفية الحفاظ على دور العبادة لمواجهة التطرف والوصول إلى التدين الصحيح الذي يحث على الفضيلة والعمل الصالح ويبني الوطن.

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية، بدور مدير مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات، التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحا إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن .