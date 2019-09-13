قال منير بن صالحة، محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في تصريح لـ"الوطن"، إن "حالة بن علي الصحية، باتت مستقرة، وعاد إلى بيته في السعودية، من المستشفى، إثر نقله إليه".

وأوضح "بن صالحة" أن هناك من روج شائعات بأن "بن علي" مريض بالسرطان، وهذا غير صحيح، قائلا: "مجرد أمراض عادية يفاقمها- بطبيعة الحال- تقدمه في العمر، إذ أنه يبلغ 83 عاما، حتى لو كانت حُمَّى، ستكون خطيرة مع تقدم الإنسان في العمر".

ونفى "بن صالح" كل الشائعات التي روجت بأن "بن علي" توفي، أو أنه يحتضر، أو أنه ميت سريريا، مشددا على أن الرئيس الأسبق حالته مستقرة وهو الآن في بيته وبين أسرته.