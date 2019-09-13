ضرب زلزال، بلغت شدته 5.3 درجة على مقياس ريختر، شمال الفلبين، ومن بينها العاصمة مانيلا، دون ورود أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكر "معهد علم البراكين والزلازل" في الفلبين، اليوم، أن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق بلدة "بورديوس" الساحلية بمقاطعة "كويزون" شمال شرقي البلاد، وعلى عمق ضحل بلغ 10 كيلومترات.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن الهزة تسببت في حدوث حالة من الفزع لبعض الموظفين والكثير من مرتادي الأسواق والمحال التجارية، بالإضافة إلى تعطل خدمات القطارات لفترة وجيزة.