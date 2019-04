زلزال بقوة 6.6 ريختر يضرب جنوب الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالاً شدته 6.6 درجة ضرب جزيرة سامار جنوب الفلبين، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم".

كان زلزال عنيف بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب أمس، منطقة "لوزون" الواقعة شمال غربي العاصمة الفليبينة مانيلا، أسفر عن سقوط 11 قتيلا وعشرات الجرحى ودمار هائل، بحسب "أ ش أ".

ونشر الحساب الخاص بالصليب الأحمر الفلبيني على موقع "تويتر"، صورة وعلق عليها: "الصورة الأولي عن الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة والذي ضرب شرق سمر في الساعة 1:37 بعد ظهر يوم 23 أبريل".

Initial image on the damage brought by the magnitude 6.2 earthquake that struck eastern Samar at 1:37 this afternoon, April 23. The Sangguniang Panlalawigan office in Catbalogan City sustained minor damages. Reported by our Red Cross 143 coordinator Rolando Espino. pic.twitter.com/3Y4nvfD0K5