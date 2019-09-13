أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتش إيرويز"، اليوم، أنها ستلغي من جديد كل رحلاتها في 27 سبتمبر الجاري بسبب إضراب واسع لطياريها سيؤثر على رحلات عشرات الآلاف من المسافرين، داعية في بيان، الطيارين إلى "إلغاء إضرابهم واستئناف المفاوضات، لتسوية هذا النزاع الاجتماعي المتعلق بالأجور.

وأضافت شركة الطيران البريطانية، أنها تتصل بكل المعنيين لتعرض عليهم إعادة المبالغ التي دفعوها كاملة أو تأمين حجز في موعد آخر أو لوجهات وشركات أخرى، وعبرت "بريتش إيرويز" عن "أسفها" لأن الحركة الاجتماعية "ستسبب اضطرابا من جديد في آلاف الرحلات المبرمجة"، بينما قالت "نقابة الطيارين"، في بيان إن الشركة بدأت ألغاء رحلاتها في 27 سبتمبر الجاري من الآن لتجنب تقديم تعويضات لزبائنها.

وتقضي القواعد بأن تقوم الشركة بإبلاغ المسافرين بأي تغييرات في الأيام الـ14 التي تسبق رحلتهم وإلا يترتب عليها دفع تعويض لهم، ويأتي إضراب أعضاء نقابة الطيارين البريطانيين "بالبا"، بعد نحو تسعة أشهر من محادثات انتهت بالفشل. ونظرا لعدم تحديد موعد لمحادثات جديدة، سينظم الطيارون إضرابا ليوم واحد في 27 سبتمبر الجاري.

وكانت إدارة "بريتش إيرويز" اقترحت زيادة في الأجور بنسبة 11.5% على مدى ثلاث سنوات، وقالت إن ذلك يمكن أن يرفع أجور بعض الطيارين إلى 200 ألف جنيه إسترليني سنويا "246 ألف دولار، أو 220 ألف يورو"، غير أن النقابة رفضت الاقتراح الذي طرح في يوليو الماضي، وقالت إن أعضاءها يريدون حصة أكبر من أرباح الشركة.