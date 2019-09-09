أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتيس إيرويز"، اليوم الاثنين، إلغاء أغلبية رحلاتها بالمملكة المتحدة في أول يوم من إضراب طياريها بسبب خلاف حول رواتبهم.

وقالت الشركة في بيان لها: "ليس لدينا خيار آخر سوى إلغاء حوالي 100% من رحلاتنا".

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على عشرات الآلاف من المسافرين حيث تسيّر الشركة حوالي 850 رحلة يوميا داخل المملكة المتحدة، معظمهم من مطاري هيثرو وغاتويك في العاصمة البريطانية لندن، بحسب "يورونيوز".

وبدأ طيارو الخطوط الجوية البريطانية إضرابا لمدة يومين في نزاع مستمر حول الأجور وشروط العمل، وقيل لعشرات الآلاف من المسافرين بعدم الذهاب إلى المطارات، ومعظمهم اتخذوا ترتيبات بديلة، وفقا لـ"BBC".

وتم إلغاء الغالبية العظمى من رحلات الخطوط الجوية البريطانية التي تقلع من المملكة المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، وكان هناك تأثر على الرحلات الجوية يوم الأحد، ومن المتوقع أن يضرب حوالي 4000 طيار عن العمل وستتوقف جميع الرحلات الجوية التي كان من المقرر أن تصل إلى 1600 رحلة.

وكانت قامت جمعية الطيارين البريطانيين "BALPA" الشهر الماضي بإخطار شركة الطيران عن أول إضراب يقوم به طيارو الخطوط الجوية البريطانية، وفقا لـ"رويترز".