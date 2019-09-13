حضر عدد كبير من نجوم الفن في لبنان، مراسم جنازة المخرج سيمون أسمر، وذلك داخل أحد كنائس مدينة بيروت.

وكان بين النجوم الذين حرصوا على وداع المخرج: ماجدة الرومي وراغب علامة ونجوى كرم وعاصي الحلاني ووائل كافوري وريتا حرب.

كما حرص عدد على توديع الراحل بالورود ومنهم سميرة توفيق وعدد من ممثلي الحكومات الثلاثة بلبنان ميشال عون، سعد الحريري، ونبيه بري.