قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم، إنه متفائل بحذر بإمكان التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك قبل أن يلتقي الإثنين المقبل في لوكسمبورج، رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر، مشيرا إلى "قدر كبير من التقدم" في المحادثات مع بروكسل.

وأضاف المسؤول البريطاني، خلال زيارة لروذرهام في شمال بريطانيا، "هناك شكل تقريبي لاتفاق يجب إنجازه أنا متفائل بحذر".

وأكد جونسون عزمه على الخروج من الاتحاد الاوروبي في الموعد المذكور باتفاق أو دونه.

وسيكون "غداء العمل" الإثنين في لوكسمبورج، أول اجتماع بين جونسون ويونكر منذ تولي الاول رئاسة الوزراء نهاية يوليو الماضي، وسيلتقي جونسون ايضا مفاوض الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه ونظيره في لوكسمبورج كسافييه بيتيل.

من جانبه، حذر رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، اليوم، من أن الفجوة بين لندن وبروكسل بشأن التوصل إلى اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لا تزال "واسعة للغاية".

وقال للإذاعة الإيرلندية: "نستكشف ما هو ممكن الفجوة واسعة جدًا ولكننا سنكافح وسنعمل من أجل التوصل" إلى اتفاق.