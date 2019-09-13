ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، طالب، أصاب 2 من المعازيم بطلق ناري طائش في حفل عرس بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي وبني سويف العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة بنى سويف بوصول كلا من : "محمد . أ . ح" 18 عام، فران، مقيم إهناسيا الخضراء، دائرة المركز، لمستشفى السلام التخصصي " إدعاء طلق ناري " مصاب رش خرطوش أدى إلى تهتك بعضد الزراع الأيمن، و"محمد . م . ع" 35 عام، صاحب محل بطاريات، مقيم إهناسيا الخضراء، دائرة المركز، إلى مستشفى بني سويف الجامعي " إدعاء طلق ناري "، مصاب رش خرطوش متفرق بالظهر.

وتبين من التحريات وبسؤال المصابين، أنه أثناء تواجد المصابين في حفل عُرس بقرية إهناسيا الخضراء، فوجئا بأحد الأشخاص يدعى " إسلام . س . ن" 19 عام، طالب، مقيم ذات العنوان، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح " فرد خرطوش " كان بحوزته ابتهاجا بحفل العُرس، فاحدث إصابتهما.وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة بني سويف، وتم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش. وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ. تحرر محضر بالواقعة رقم 15684 جنح مركز شرطة بني سويف، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.