أعلن اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم، أن حفل اختيار أحسن لاعب في أفريقيا، والمقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر يناير القادم، سيكون على مسرح عائم بأحد شواطئ الغردقة، واصفا المسرح بأنه شيء يفوق الخيال، ويتناسب مع الإمكانيات التي تتمتع بها مدينة الغردقة السياحية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم على هامش حفل توقيع عقد استضافة حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بحضور أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي، وكامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري، وعدد كبير من الرياضيين والشخصيات العامة.

وأعلن كامل أبو علي، في المؤتمر صحفي الذي عقد عقب توقيعه العقود مع رئيس الكاف، عن موافقة المكتب التنفيذي للكاف على إقامة الحفل السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمدينة الغردقة خلال شهر يناير المقبل، موضحا أن حفل تتويج أحسن لاعب سيقام في الأسبوع الأول من شهر يناير2020 بمدينة الغردقة، وسيكون عالمياً.