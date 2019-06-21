أكد كامل أبوعلي، رئيس لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، ضرورة الالتفاف والتشجيع المثالي للمنتخب المصري، لإنجاح البطولة وترسيخ صورة مصر المتحضرة أمام العالم كله.

وناشد "أبوعلي"، في تصريحات صحفية، كل العاملين بالسياحة بضرورة تدعيم نجاح البطولة من خلال عرض المباريات فى كل المنتجعات السياحية المصرية من الإسكندرية حتى أسوان، ودعوة السائحين الأجانب، للاستمتاع بالمباريات وتحضير عروض فنية جذابة مصاحبة للحدث لنقل الصورة الذهنية للبطولة لكل دول العالم.

وأشار إلى أن لجنة السياحة بالبطولة لا تهتم فقط بالأماكن السياحية بل تسعى لتغيير ثقافة استقبال الضيوف وأن يصبح كل مصري مرشدا سياحيا يروج لمصر، التي تستحق أن يشاهدها العالم كله بشكل أفضل، مشددا على أن البطولة تعد فرصة ذهبية لجذب كل أنواع السياحة.

يشار إلى أن لجنة الأنشطة السياحية باللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا، أطلقت حملة توعية على السوشيال ميديا لتشجيع الجماهير المصرية على المشاركة بإيجابية في إنجاح البطولة ونشر السلوكيات الإيجابية بدءا من استقبال السياح بابتسامة من لحظة وصولهم بالمطارات المصرية مرورا بسلوكيات إيجابية كنظافة الأماكن السياحية وأيضا الالتزام الشديد بالتشجيع المثالى لمنتخب بلدك والمنتخبات المشاركة منها تحت شعار "شاركنا بأفكارك للاستفادة من البطولة سياحيا لمصر".

وأعدت معظم فنادق الغردقة شاشات في أماكن مفتوحة في الطرقات وعلى حمامات السباحة وعلى الشواطئ للنزلاء لمشاهدة مباريات البطولة، حيث ينتشر عدد 278 فندقا على شواطئ البحر الأحمر تحوي عددا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

كما خصصت مراكز الشباب والأندية بالبحر الأحمر عددا من الشاشات وجهزت ساحات بمساحات واسعة، لاستيعاب أكبر عدد من متابعي الساحرة المستديرة.

وخصصت محافظة البحر الأحمر عددا من الشاشات العملاقة في ممشى النصر السياحي بشارع النصر بوسط مدينة الغردقة وممشى شيري السياحي لمحبي وعشاق الكرة، الذين يتوافدون بكافة طوال فصل الصيف.