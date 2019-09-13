أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، انضمام الجامعة لقائمة أفضل 20 جامعة مصرية وفقا لتصنيف "تايمز" البريطاني لعام 2020، لأفضل 1400 جامعة عالمياً، مشيرا إلى أن الجامعة جاءت في المرتبة 801 -1000 عالميا، وضمن المجموعة الرابعة لتصنيف للجامعات المصرية محليا، والتي تشمل جامعات عين شمس، والجامعة الامريكية بالقاهرة، وبنها، وطنطا.

وقال إن جامعة بنها خطت خطوات واسعة وجادة نحو الجودة والتميز للتواجد في التصنيفات العالمية في مراتب متقدمة وذلك بالاهتمام بالبحث العلمي الذي يعد أحد الركائز الأساسية في عمل الجامعات وتطويرها. وأشار إلى أن تقدم ترتيب الجامعة فى التصنيفات العالمية يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية .

ووجه السعيد التهنئة لجميع منسوبي الجامعة، متمنيا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف (التايمز لمؤسسات التعليم العالي) Times Higher Education الدولي لعام 2020 من بينها جامعة بنها حيث يقوم التصنيف بترتيب أفضل 1400 جامعة من 92 دولة.

وتعتمد مؤشرات التصنيف على خمس محاور و13 مؤشر وهي السمعة الأكاديمية والبحث العلمي، متمثلًا في نسبة الاقتباس من البحوث، بالإضافة إلى نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى عدد الطلبة، ونسبة الطلبة الوافدين، وريادة الأعمال واستطلاع آراء متخصصين بالتعليم والدراسة بالخارج.