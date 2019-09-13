اعتبر الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم، أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب ضد روسيا أثبتت عدم فعاليتها على الإطلاق، وقال، خلال كلمته أمام منتدى "استراتيجية يالطا الأوروبية" السنوي في نسخته الـ16 بالعاصمة الأوكرانية "كييف": "كانت هناك أصوات تقول إن الاقتصاد الروسي سوف ينهار، وسوف يُجبَر على التراجع بعد فرض العقوبات ضده، وهذا لم يحدث، وإنني أخشى عدم حدوث ذلك في المستقبل"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

جدير بالذكر، أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين روسيا والغرب شهدت تدهورا في عام 2014 على خلفية الأزمة في أوكرانيا وضم روسيا للقرم، واتهم الغرب موسكو آنذاك بالتدخل في الشؤون الأوكرانية، وشرع في فرض العقوبات الاقتصادية ضدها، فيما قرر "الاتحاد الأوروبي"، أواخر يونيو الماضي، مدّ العقوبات التي تستهدف قطاعات بعينها من الاقتصاد الروسي، حتى 31 يناير لعام 2020، وفرض أيضًا، الثلاثاء الماضي، عقوبات ضد أفراد وكيانات روسية على خلفية ما يصفه بقيامهم بالأعمال التي تحد أو تهدد من سلامة وسيادة واستقلال أوكرانيا.