قررت الهيئة الوطنية للصحافة التقدم بشكوى عاجلة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقديم بلاغ للنائب العام، ضد موقع إلكتروني قالت إنه "مشبوه" اسمه "كايروسين" تملكه شركة اسمها Mo4 Network لنشره أخبارا تحريضية وينسبها للهيئة، رغم عدم صحتها أو طرحها جملة وتفصيلا.

وقال بيان للهيئة إن الموقع ادعى كذبا أن الهيئة بصدد إلغاء طبع الصحف الورقية الأهرام والأخبار والجمهورية، "وهو ادعاء تحريضي سافر، يستهدف إثارة البلبلة، ولم يصرح أي من أعضاء الهيئة بأي حرف مما نشره هذا الموقع من أكاذيب".

وتابع البيان: "تناشد الهيئة الزملاء العاملين بالمؤسسات الصحفية، أن يتصدوا لمثل هذه المواقع التي تتسول أخبارا لا أساس لها من الصحة، وليس لها ظل من الحقيقة، في وقت تسعى فيه الهيئة لتنفيذ مشروع إصلاحي للحفاظ على المؤسسات القومية، وربطها بالتقدم التكنولوجي، بما يدعم المواقع الإليكترونية، ويحفط الإصدارات الورقية ويعالج مشاكلها".

كما أكدت الهيئة أن مثل هذه الشائعات الكاذبة لا تأتي من فراغ، وإنما يحركها مصالح شخصية ودوافع تحريضية، يجب الانتباه جيدا لها.