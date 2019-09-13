افتتحت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنيسة جديدة باسم «مارمينا العجايبى والبابا كيرلس السادس»، فى مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية.

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن الأنبا بيتر، أسقف إيبارشية نورث وساوث كارولينا وكنتاكى، النائب البابوى لكنائس فيرجينيا للأقباط الأرثوذكس، صلى أول قداس بالكنيسة الجديدة، وطيَّب الرفات الموجود بها.

وأضاف «حليم»، فى بيان اليوم، أن الأسقف رسم خلال القداس، مجموعة من الشمامسة فى رتبة «إبصالتس»، ودشن بعض أوانى الكنيسة، وشارك فى الصلوات وفى حفل الافتتاح عدد من كهنة وشمامسة وخدام وأقباط فيرجينيا.

ترسيم كاهنين للخدمة.. وترقية 7 قساوسة فى سوهاج

فى الوقت نفسه، ترأس الأنبا صموئيل، أسقف إيبارشية «طموه» وتوابعها للأقباط الأرثوذكس فى سوهاج، القداس الإلهى بكاتدرائية «فيلوباتير مرقوريوس أبى سيفين والأنبا كاراس» بدير أبى سيفين الأثرى بطموه، وهى مقر المطرانية، وسيم كاهنين جديدين للخدمة بقرى الإيبارشية، ورقى 7 قساوسة إلى رتبة القمصية.

وشارك فى الصلوات مجمع كهنة الإيبارشية وبعض الكهنة من خارجها وخورس الشمامسة وعدد كبير من الأقباط، ومن المقرر أن يقضى الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يوماً التالية للسيامة بدير العذراء مريم السريان بوادى النطرون.

من جهة أخرى، أعلنت الكنيسة الأسقفية عن سيامة أسقف جديد للخدمة فى إثيوبيا، وهو الأسقف راجان يعقوب، الذى يُعد أول أسقف للخدمة بمنطقة «جامبيلا» بإثيوبيا، التى تضم 140 كنيسة.

وأشارت الكنيسة إلى أن السيامة الأسقفية تمت فى كاتدرائية «جميع القديسين الأسقفية» بمنطقة الزمالك، بحضور رئيس الأساقفة، سهيل دوانى، رئيس أساقفة إقليم القدس والشرق الأوسط، والمطران منير حنا، مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، وسامى فوزى، أسقف منطقة شمال أفريقيا، وكوان كيم سينج، أسقف منطقة القرن الأفريقى، بالإضافة إلى نائب سفير دولة إثيوبيا بالقاهرة.