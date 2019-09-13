قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن العمل جاري حاليا بمحافظة القاهرة لتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن استبدال مركبات التوك توك بسيارات الميني فان.

وأضاف نائب المحافظ لـ" الوطن" أن التنفيذ سيكون قريبا على أرض الواقع بالقاهرة، مؤكدا أنه يتم منع سير التوك توك حاليا ببعض الأحياء والطرق السريعة، لافتا إلى أنه يتم تغريم مالك التوك توك في حال ضبطه 1500 جنيه فوريا، بخلاف عقوبة النيابة بشأن السير بدون ترخيص.

وأشار إلى أن سيارات الميني فان تعد وسيلة نقل حضارية، وتدر دخل على السائقين أفضل من التوك توك، وتعمل بأمان وبترخيص محدد وفق خطوط سير.