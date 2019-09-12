استقبلت وزارة التنمية المحلية، اليوم، الدكتور عبدالوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية والأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعهد كركوتي مسؤول العلاقات العامة بالجائزة.

جاء ذلك بحضور كل من مجد القاضي المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بوزارة التجارة والصناعة وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

وأكد وزارة التنمية المحلية، اهتمام القيادة السياسية والدولة بزراعة النخيل والتمور والتس يمكن أن تكون قاطرة للتنمية فى عدد من المحافظات، مع توفير فرص عمل جديدة فى هذا المجال لأبنائها وعلى رأسها محافظات مطروح وأسوان والوادي الجديد والتي تتميز بتلك الزراعة.

وبينت وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل على توحيد كل الجهود المشتركة في مجال زراعة النخيل والتمور لمضاعفة الصادرات والاستفادة بالميزات النسبية لتلك الزراعة بمحافظات الجمهورية المختلفة، خاصة في ظل وجود طلب على التمور المصرية بالأسواق العالمية.

وأشارت إلى أن وزارة التنمية المحلية تنسق مع كل الوزارات بالحكومة لتذليل أي معقومات تواجه المستثمرين، معربة عن استعداده لتقديم كل التسهيلات وحل أي مشكلات تواجه الجائزة في المحافظات التي تتعاون معها.

واستعرض الدكتور عبدالوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، آخر تطورات عقد المهرجان الخامس للتمور المصرية بمحافظة الوادي الجديد 2019 والذى سيتم تنظيمه خلال شهر نوفمبر القادم بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر ومحافظة الوادى الجديد .

ووجه زايد، وزارة التنمية المحلية للمشاركة في تدشين المهرجان الخامس بمحافظة الوادي الجديد، وأثنى المسؤول الإماراتي على التعاون الذي تقوم به محافظة الوادي الجديد للمساعدة في تنظيم المهرجان.

كما عرض زايد، عدداً من المشروعات التي قامت بها جائزة خليفة الدولية خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع محافظات الوادي الجديد وأسوان والجيزة وعلى رأسها تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد بالتنسيق مع المحافظة ووزارة التجارة بناءً على البرتوكول الذى تم توقيعه وذلك بتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 8 مخازن مبردة للتمور بسعة 4 آلاف طن بمدينة الباويطي بالواحات البحرية بتكلفة 18 مليون جنيه، كما جرى أيضاً استعراض عدد من المشروعات المستقبلة للجائزة ومنها إقامة أول مصنع للتمور بمحافظة أسوان.