قالت الفنانة أصالة، إنها شعرت أن أسلوب غنائها لأغنية "مدينتي" كان مبالغا فيه.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "بس حسيت إن لازم الأغنية تكون بالشكل دا، ولو كانت الأغنية عادية مكنتش الناس هتلتفت للأغنية أصلا أو الموضوع ككل".

وتابعت: "أنا شفت الأغنية خارج إطار الإعلان، أنا شفتها نَص يحمل أكثر من معنى، وبصراحة أنا غنتها لمدينتي الشام لأني بشتاقلها دايما، وحطيت كل الشوق اللي عندي للشام"، مشيرة إلى أن الكوميكس التي وضعت عن الأغنية أسعدتها.

أغنية "مدينتي" من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.