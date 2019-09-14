استضافت مدينة الغردقة مساء أمس الجمعة حفل توقيع عقد حفل الإعلان عن جوائز أحسن لاعب فى القارة السمراء بحضور محافظ البحر الأحمر وكامل أبو علي رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر والمستضيف للحفل، وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري، ومحمود الخطيب سفير الكاف ورئيس النادي الأهلي.

شهد الحفل مؤتمر صحفي تم فيه توقيع عقد حفل الإعلان عن استضافة الغردقة لحفل اختيار أحسن لاعب في أفريقيا ثم غطت الألوان سماء الغردقة بإطلاق صواريخ وألعاب نارية وسط حضور العديد من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وأعلن محافظ البحر الأحمر أن الغردقة قادرة على استضافة الأحداث العالمية سواء رياضية أو فنية أو سياحية، وفي أتم الاستعداد لإقامة الأحداث العالمية الكبري، مشيرا إلى أن الغردقة بمقوماتها وإمكانياتها العالمية تبحث دائما عن الإبداع الخلاق الذي يبهر العالم، وهذا ما نحتاج له هذه الفترة.

وأوضح المحافظ أن حفل توزيع جوائز الكاف يناير 2020 سيكون بمثابة أكبر حملة دعائية وتسويقية للسياحة المصرية بوجه عام، والبحر الأحمر بوجه خاص، حيث يشاهده مئات الملايين حول العالم من داخل منازلهم عبر الشاشات الفضائية، وسيتم دعوة جميع لاعبي العالم لحضور الحفل.

ووصف المحافظ المسرح العائم المعد للحفل، بأنه شيء يفوق الخيال يتناسب مع الإمكانيات التي تتمتع بها مدينة الغردقة السياحية وذلك بفضل الإعداد الجيد لرجل الأعمال كامل أبوعلى الذي أثنى المحافظ على مجهوداته في خدمة الرياضة وخاصة الرياضة السياحية.

وأشاد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتنظيم الحفل وأبدى إعجابه بالإمكانيات السياحية في مدينة الغردقة، وأهدى كرة قدم الأمم الأفريقية لمحافظ البحر الأحمر.