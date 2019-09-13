تواصل هيئة ميناء دمياط الجهود لاستخراج جثة طالب الطب الغريق من بين الصخور الخرسانية حيث تم اكتشافها وتعذر إخراجها حتى ساعته حيث يقوم غطاسوا الهيئة بمصاحبة لنش إرشاد ببذل أقصى جهدهم في تقطيع وتفتيت الصخور التي تعوق إخراج الجثة باستخدام شنيور هيلتي كبير.

ولازالت المحاولات جارية قبل موعد المد المتوقع لمياه البحر الذي سيزيد من صعوبة التعامل مع الصخور الخرسانية.

وأصدر رئيس هيئة الميناء قرارا بسرعة تشكيل فريق إنقاذ من غطاسي الهيئة واصطحاب لنش للتوجه لإجراء عمليات بحث دقيق في منطقة الحاجز الغربي ومدخل الميناء والشاطئ للمساهمة في انتشال جثمان الغريق.