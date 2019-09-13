أصدرت محافظة الدقهلية الليلة بيان توضح عدم القلق عند الإحساس بانبعاث رائحة غاز في الهواء والتي يشعر بها بعض السكان من مدينة طلخا ومناطق حي الجامعة وشارع الجمهورية والمشاية في المنصورة.

وبحسب البيان فإن شركة غاز مصر تجري أعمال صيانة لمحطة الغاز الرئيسية بجوار كوبري جامعة المنصورة ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف ليل اليوم ولمدة ثلاث ساعات.

وأضافت الشركة إن أعمال الصيانة ينتج عنها انبعاث رائحة غاز بالجو وتتأثر بها مناطق، بعض أجزاء من مدينة طلخا وفي المنصورة حي الجامعة وشارع الجمهورية والمشاية، وأهابت المحافظة بالمواطنين عدم القلق عند الإحساس برائحة الغاز.