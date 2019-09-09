استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للمشاريع، الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وشملت أعمال الصيانة جدران الكعبة المشرفة في معالجة حواف وحجر الجدران في بعض المناطق ومعالجة بعض التشققات الموجودة في العراميس باستخدام مواد مخصصة وذات جودة عالية لضمان وسلامة الكعبة، كما جرت أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، وذلك استعداداً لإسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما بشكل دائم ومستمر.