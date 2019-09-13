أعلن ليو موجابي، المتحدث باسم أسرة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي وابن شقيقه، أنه سيجري تأجيل دفن عمه لمدة تبلغ 30 يوماً على الأقل لحين بناء ضريح خاص في أحد الأماكن البارزة بالنصب التذكاري للأبطال بالعاصمة هراري.

وأوضحت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، نقلاً عن ليو، أن القرار جاء بعد مشاورات مع زعماء تقليديين في زيمبابوي وبعد جدال حول تحديد مكان دفنه وإصرار أرملته على ضرورة أن يُدفن في مقبرة خاصة بدلاً من المقابر الوطنية.

ونقلت "إيه بي سي نيوز" عن ليو موجابي قوله "سوف يستغرق اكتمال البناء حوالي 30 يوماً"، مضيفاً أن عملية الدفن لن تتم إلا بعد اكتمال البناء.

من جانبه، أكد الرئيس الزيمبابوي الحالي إيمرسون منانجاجوا على خطط بلاده لبناء صرح كبير يكون مكاناً لدفن موجابي.

وكانت عائلة روبرت موجابي قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم دفنه في النصب التذكاري للأبطال الوطنيين في العاصمة هراري.

وأوضح المتحدث باسم العائلة، ليو مجابي، أن عائلة الرئيس الراحل موجابي قد أجرت مزيدًا من المشاورات مع الحكومة منذ أن صرحت بأن مراسم الدفن ستقتصر على العائلة وستتم على نحو خاص.

يشار إلى أن موجابي كان قد توفي يوم الجمعة الماضية في مستشفى "جلين إيجلز" بسنغافورة من جراء أمراض الشيخوخة حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات الماضية.