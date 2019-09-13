علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إجازة دار الإفتاء المصرية تجسيد الصحابة في الأعمال الفنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "MBC مصر"، إن الفتوى كانت مجردة، مشددًا على أن الأمر في حاجة إلى بحث مجتمعي كامل.

وأضاف: "نحن لسنا ضد الفن، ولكن يجب أن تكون له ضوابطه التي تتناسب مع القيم الدينية والاجتماعية والأخلاقية، والمهم أن نتفق ابتداءً على هذه الضوابط، لأنه ما زال هناك حراك حول صفة هذه الضوابط وحول حرية الفنان في أداء إبداعاته".

وتابع: "أخشى أن تستخدم هذه الفتوى بشكل خاطئ يؤدي لتشويه الصحابة، لأن موقف الناس منهم ليس سواءً، فهناك اعتبارات عقلية وثقافية وعقدية مختلفة، ونخشى أن تتحول هذه الفتوى إلى تصفية حسابات مع الصحابة الكرام، الذين لا يعجبوا بعضًا من النساء".