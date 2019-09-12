قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، إن فقه الواقع لا بد أن يعرفه من يتصدر للفتوى، بعد العلم بالقرآن والسنة النبوية، حيث إن الإمام الشافعي غّير الفقه الذي كتبه في العراق عندما جاء إلى مصر وصار عنده مذهبين.

وأضاف "عبد الرازق"، خلال حواره في برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "DMC "، مع الشيخ خالد الجندي، أن متصدر الفتوى إذا لم يكن يعلم بواقع المستفتي وبيئة الفتوى لا يستطيع الإجابة.

من ناحية أخرى، وجه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، رسالة إلى الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية بشأن فتوى تم تداولها على مواقع إخبارية منسوبة إلى دار الإفتاء حول جواز تمثيل الصحابة وأمهات المؤمنين في الأعمال الدرامية.

وقال الجندي: "سماحة العالم الجليل، لك كل الاحترام والإجلال، أخشى أن تُستخدم الفتوى لتصفية حسابات شخصية، ليس كل مباح متاح، هذه الفتوى تحتاج إلى خدمة أكثر في هذه المسألة، حتى لا تستخدم فيما لا يحمد عقباه ويتزيد بها المتزايدون".

وأوضح أن الأعمال الدرامية يكتبها بشر بالتالي يمكن أن يحدث أن يتم تشويه رموز الصحابة، مضيفا: "بعض الأعمال الدرامية الدينية تحولت من عمل جاد إلى كوميدي، وأخشى أن تطول يد العابثين الصحابة رضوان الله عليهم".