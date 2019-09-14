بالفيديو.. القبض على المتهمين بخطف طفل لطلب فدية 3 ملايين جنيه

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل ومساومة أهله لدفع فدية دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وترجع الواقعة لقيام أحد المواطنين بالبلاغ عن اختفاء نجله عقب خروجه من المنزل وتلقيه فى وقت لاحق اتصال تليفوني من أحد الأشخاص يطالبه بدفع فدية 3 ملايين جنيه لإطلاق سراح نجله.

على الفور تشكل فريق بحث من ضباط المباحث الجنائية وتوصلت جهوده لقيام عامل بالمطعم المملوك لوالد الطفل المختطف باستدراج الطفل بدعوى التنزه واصطحابه بسيارة أجرة وإخفاؤه لدى أحد أصدقائه بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية وتعيين حراسة عليه و طلب الفدية لعلمه بثراء والد الطفل.

وتمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط المتهمين الثلاثة باختطاف، الطفل وتحريره.