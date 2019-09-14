لجنة من "التنمية المحلية" و"العربية للتصنيع" لاختيار موقع مدفن صحي بالوادي الجديد

قال كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، أمس الجمعة، إن في ضوء البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمتابعة ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مدافن صحية ضمن المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بمحافظة الوادى الجديد، حيث زارت لجنة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع مركز الداخلة لاختيار موقع لانشاء مدفن صحى بمدينة موط.

وأضاف كمال، أن اللجنة قد انتقلت الى الموقع المقترح والمعاينة على الطبيعة لانشاء مدفن صحى بمدينة موط بمركز الداخلة، مع اللجنة المشكلة من مركز الداخلة لهذا الغرض والمكونة من إدارات شئون البيئة والإدارة الهندسية وأملاك الدولة بالمركز، حيث أقرت اللجنة بعدم وجود عوائق ظاهرية بهذا الموقع، وأنه صالح لانشاء مدفن صحى، وسيتم اتخاذ إجراءات اصدار قرار بالتخصيص لهذا الموقع.