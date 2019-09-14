هبة خفاجي: قصور الغدة الدرقية في الأطفال يسبب التخلف العقلي

قالت الدكتورة هبة محمد خفاجي، مدير إدارة الهرمونات وحديثي الولادة، إن الطفل يتم وخزه من أسفل قدمه وسحب عينه ووضعها على ورقة بباركود يخص كل طفل مضيفة أن العينات المسحوبة من الأطفال يحصل عليها المعمل أيام الأحد والأربع في الساعة السادسة والنصف صباحا ويتم تحليل ما يتراوح ما بين 50 إلى 55 ألف حالة في الأسبوع.

وأوضحت، خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، في ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مواليد مصر خلال شهور الصيف وبالتحديد في يوليو وأغسطس وسبتمبر أكثر عددا من باقي شهور العام.

وكشفت مدير إدارة الهرمونات وحديثي الولادة، أنه يتم فرز العينات والصالحة وغير الصالحة، ويتم البحث عن أمراض الغدة الدرقية لأن نقصها في الأطفال حديثي الولادة يؤدي إلى الإصابة بالتأخر العقلي التام وهو مرض خطير للغاية، مؤكد أن ذلك المرض في حال أن تم علاجه في وقت مبكر يشفى منه الطفل تماما ويصبح طفل طبيعي ويحصل الطفل حينها على العلاج في التأمين الصحي بشكل سريع مشيرًا أنه تم انقاذ عدد كبير من الاطفال منذ بداية عمل الإدارة.

وأشارت الدكتورة هبة محمد خفاجي إلى أن المرض الثاني هو التمثيل الغذائي الذي يصيب الأطفال وظهر في مصر في عام 2015 وخطورته تمكن أن الطفل لا يستطيع أن يتجاوب مع لبن الأم ويؤدي إلى إصابته بالتخلف العقلي.