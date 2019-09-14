أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، موقف المملكة الثابت والداعم لليمن وشرعيته الدستورية، ليعم الأمن والسلام والاستقرار وفقا لمرجعيات السلام المتعارف عليها المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أنّ نائب وزير الدفاع السعودي شدد أيضا خلال لقائه في الرياض الرئيس عبدربه منصور هادي، على أنّ أمن اليمن جزء لا يتجزأ من أمن المملكة، مجددا موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية لمواجهة تمرد وانقلاب الميلشيات الحوثية المدعومة من إيران والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره، مشيدا بحرص الرئيس اليمني على الحوار لمعالجة القضايا وسعيه لإنجاحه.