عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مشروع تخطيط ووضع الأسس والمبادئ التصميمية لمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح، وذلك بحضور استشاري المشروع -الذي يضم تحالف مكاتب استشارية عالمية- ومسؤولي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، وقيادات الوزارة.

وأكدت وزارة الإسكان، حسب بيان أصدرته اليوم، ضرورة مراعاة تصميم المدينة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، والأجندة الحضرية المستدامة، ويتماشى مع توجه الحكومة المصرية في رؤيتها 2030 بالتوسع في العمران والمدن الجديدة لتحفيز السكان للخروج من الوادي.

وخلال الاجتماع، استعرض استشاريي المشروع، الفكرة التصميمية للمدينة والتي تتماشى مع الإمكانيات والفرص الموجودة بالموقع، من خلال التوافق مع المبادئ التخطيطية والتنموية للأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، من أجل الحفاظ على البيئة وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.

وأوضحت وزارة الإسكان، أن الرؤية المقترحة لمدينة رأس اﻟﺣﻛﻣﺔ الجديدة، أكدت أن المدينة ستكون ﻣﻘﺻداً ﺳﯾﺎﺣياً ﻋﺎﻟﻣياً، ﯾﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟرؤﯾﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل اﻟﺷﻣﺎﻟي اﻟﻐرﺑي، ما سينعكس على تحقيق ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷھداف والغايات، ومنها "خلق ﻣدﯾﻧﺔ ﺳﯾﺎﺣﯾﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط تنافس مثيلاتها ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وتجمع بين اﻟﺣﯾﺎة الشاطئية واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ واﻟﺻﺣراء، ﺗﺣﻘﯾﻖ ﻣﺟﺗﻣﻊ ﺣﺿري ﻣﺳﺗدام ﯾﺗﻧﺎﻏم ﻣﻊ طﺑﯾﻌﺔ وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣوﻗﻊ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوازن اﻹﯾﻛوﻟوﺟﻲ، اﻷﻧﺷطة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ، الانسجام بين الأنشطة الخاصة باﻟﻣراعي واﻟﻣزارع مع اﻻﺳﺗﺧداﻣﺎت اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﻸراضي، ﺗﺄﻛﯾد الصورة اﻟﻣرﺋﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾم اﻟﺟﯾوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﺗراﺛﯾﺔ، دمج المجتمع المحلي لتحسين اﻟظروف اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ والاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺧﻠﻖ أﻧﺷطﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟدﻋم اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ".