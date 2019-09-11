أوضح المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أن الهيئة حاليًا بدأت في تطوير العديد من المناطق في محافظات الجمهورية مثل "أرض الوراق" و"عين الصيرة" و"أرض مطار إمبابة"، وكذلك منطقة "المدابغ"، موضحًا أنه سيتم طرح الوحدات السكنية في منطقة أرض مطار إمبابة خلال 10 أيام من الآن.

وأضاف "عمارة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أن عدد الوحدات السكنية في منطقة أرض مطار إمبابة تصل عددها لـ 3 آلاف وحدة مميزة تقريبًا، كما أن هيئة المجتمعات العمرانية حصلت على أرض فضاء لبناء 5 آلاف وحدة ضمن مشروع "جنة" إضافة إلى إنشاء مول تجاري في إمبابة.

وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن منطقة أرض مطار إمبابة تشمل حدائق من أجل رفع كفاءتها ليشعر المواطن بمجهودات هيئة المجتمعات العمرانية، كما سيتم إنشاء وحدات مشروع جنة مطلع عام 2020.