وصلت شُحنتا مُساعدات مصرية إلى العاصمة جوبا على مدار يومي 11 و12 سبتمبر الحالي، تتمثل في كميات من الأدوية والخيام والملابس العسكرية، كما تصل 3 شحنات أُخرى من المُساعدات المصرية تباعا أيام 13 و15 و16 سبتمبر الحالي، في إطار جهود مصر لدعم تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، ودعما لإنشاء مُعسكرات تجميع القوات الجنوب سودانية وإعادة تأهيلها للعمل في مؤسسات الدولة، بعد التنسيق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وكان في استقبال شحنة المساعدات الأولى التي وصلت مطار جوبا يوم 11 سبتمبر الحالي، وزيرة الخارجية الجنوب سودانية "أوت دينق"، ووزير شؤون رئاسة الوزراء مارتن إيليا بصفته سكرتير عام لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية NPTC.

وأكد السفير الدكتور أحمد بهاء الدين سفير مصر لدى جنوب السودان، خلال الاستقبال، دعم مصر الكامل للسلام والازدهار في جنوب السودان باعتبارها مسألة ذات أهمية قصوى، في حين أعربت وزيرة الخارجية الجنوب سودانية عن شكرها العميق للشقيقة مصر على دعم السلام في جنوب السودان.

وفي سياق مُتصل، أعرب وزير الصحة الجنوب سوداني الدكتور رياك قاي خلال استقباله مع السفير المصري شحنة المساعدات الثانية التي وصلت مطار جوبا يوم 12 سبتمبر الحالي، عن شكر بلاده لمصر التي تقف مع جنوب السودان في وقت الأزمات. فيما أكد نائب وزير الخارجية الجنوب سوداني "دينج داو" أنّ المساعدات جاءت بُناءً على طلب لجنة إدارة المرحلة ما قبل الانتقالية، والتي زارت القاهرة للقاء الرئيس الجمهورية مؤخرا.