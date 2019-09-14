أعلنت وزارة التنمية المحلية إجراء اللجنة العليا للقيادات مقابلات شخصية لنحو 169 من إجمالي 442 من المتقدمين لشغل 69 وظيفية قيادية شاغرة بوزارة التنمية المحلية، في ضوء الإعلان رقم ١ لسنة 2019 للتقديم على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية، و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة.

وأوضحت الوزارة أنّ المتقدمين مقسمين كالتالي، 116 لشغل وظيفة رئيس قطاع من الدرجة الممتازة، و123 لشغل وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العليا، و203 لشغل وظيفة مدير عام من درجة المدير العام.

وأكدت الوزارة إجراء امتحان للمتقدمين بمركز إعداد القادة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في اللغتين العربية والإنجليزية والكمبيوتر والجدارات السلوكية، على مدار يومي 19 و20 مايو الماضي.

وشددت الوزارة على ضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات، ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفتت إلى أنّه سيتم اختيار القيادات من خلال اللجنة العليا التي تضم في عضويتها اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية السابق ونائب لمجلس الدولة، وخبراء في الإدارة المحلية والإدارة والمعلومات، بناءً على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفي إطار من النزاهة والشفافية الكاملة.

وأوضحت أنّ عملية اختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة، بينها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية، والموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية، حتى ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

وأضافت أنّ المسابقة تأتي في إطار بناء وتحديث الهيكل الوظيفي للوزارة والارتقاء بمستوى الأداء، ويتم التقييم لكل المرشحين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفي ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

وأعلنت الوزارة تلقي طلبات التعيين من الراغبين، فضلا عن مد فترة تلقي الطلبات حتي يوم 26 مارس الماضي لإتاحة الفرصة لعدد كبير من المتقدمين للعمل بالوزارة، في ضوء الضوابط المنصوص عليها والواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ووفقا للمسميات الوظيفية الواردة على موقع بوابة الحكومة المصرية وموقع وزارة التنمية المحلية.