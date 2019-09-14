اهتمت الصحف السودانية الصادرة، اليوم، بارتفاع عدد إصابات وضحايا مرض الكوليرا، في ولاية النيل الأزرق جنوب البلاد، ومساعي السلطات السيطرة على المرض، كي لا ينتقل إلى مناطق جديدة.

وقالت صحيفة "الانتباهة" إن وزارة الصحة في النيل الأزرق أعلنت وفاة 5 أشخاص وإصابة 67 آخرين، جراء إصابتهم بالكوليرا، لافتة إلى أن الوزارة اشتكت نقصا في الكوادر الطبية والمعدات المطلوبة للسيطرة على المرض.

من جانبها، أوضحت صحيفة "الصيحة"، أن وزير الصحة أكرم التوم أكد، خلال زيارته مراكز العزل في "النيل الأزرق"، ضرورة معالجة أوجه القصور، ووعد بمناقشة الطلبات المرفوعة من حكومة الولاية.

ونقلت صحيفة "اليوم التالي" عن التوم تأكيده ضرورة تكاتف جهود كل المؤسسات من أجل السيطرة على المرض، والقضاء عليه.

فيما أشارت صحيفة "المشهد" إلى أن وزير الصحة توقع انتهاء الأزمة بنهاية موسم الخريف.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "السوداني" عن وكيل وزارة الصحة في السودان سليمان عبد الجبار، تأكيده أنه لا توجد أي اصابات مؤكدة بالكوليرا في الخرطوم، حتى الآن، موضحة أن حالات الاشتباه لم يثبت اصابتها بالمرض، متعهدا تعامل وزارة الصحة مع الموقف بشفافية.