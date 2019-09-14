خريطة بالمناطق الأكثر تأثرًا بالإرهاب في جلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا بمؤتمر الشباب

تقديرات وأرقام متعلقة بالعمليات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط، رصدتها الدكتورة دلال محمود مدير برنامج قضايا الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كدلالة على التطور الكمي لقوة الإرهاب، وعرضتها خلال حديثها بجلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، التي افتتح بها المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المنعقد بمركز المنارة.

ترصد "الوطن"، أهم الأرقام التي وردت على لسان مدير برنامج قضايا الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بخصوص الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، والمتعلقة كذلك بميزانية تنظيم داعش الإرهابي.

خسائر بشرية تجاوزت الـ90 ألف ومنهم 18 ألف فقط في 2017

- 67 جماعة إرهابية على الأقل موجودة حاليا، وبعض التقديرات تشير إلى وصولهم إلى 100 جماعة إرهابية.

- 44 دولة وأكثر تعمل بها تلك التنظيمات الإرهابية.

- 230 ألف إرهابي تقريبا منضمون لتلك التنظيمات.

- 26 % من المنضمين للجماعات الإرهابية يتواجدون ويمارسون الارهاب في الشرق الأوسط "المنطقة العربية وشمال أفريقيا".

- منطقة الشرق الأوسط وبعدها أفريقيا ومنطقة جنوب الصحراء هي في المناطق الأعلى كثافة في النشاط الإرهابي خلال الفترة من 2011 وحتى 2019.

- 33 ألف عملية إرهابية تقريبا حدثت خلال الفترة من 2002 الى 2017 في منطقة الشرق الاوسط.

- 90 ألف شهيد تقريبا وأكثر هم الخسائر البشرية للعمليات الإرهابية.

- 18 ألف شخص كانوا ضحايا العمليات الإرهابية عام 2017.

- 22 % نسبة زيادة في عدد ضحايا الإرهاب في النصف الأول من عام 2019 عن الفترة الممثلة في عام 2018.

- 771 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي للعمليات الإرهابية في الفترة من 2001 لـ2017

- 300 مليون دولار تقدير الأمم المتحدة لميزانية تنظيم داعش الإرهابي بعد هزيمته وخروجه من معاقله.

-40 مليون دولار شهريا كانت إيرادات تنظيم داعش حينما كان مسيطر على أجزاء من الأرض من 2015 لـ2017.