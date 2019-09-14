انطلقت الجلسة الأولى من المؤتمر الثامن للشباب، والذي يُعقد في مدينة مركز المنارة بمدينة التجمع الخامس، تحت عنوان " تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا"، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويتحدث في الجلسة العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، ودلال محمود مديرة برنامج الأمن والدفاع، ومدرس الدراسات الاستراتيجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعددٌ من الباحثين بينهم حسين عبدالراضي، وتقى النجار، ومحمود قاسم.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، صباح اليوم السبت، برعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، حيث سيحضر شباب البرنامج الرئاسي وشباب الجامعات مع شباب السياسيين وشباب المهندسين العاملين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء وأيضًا شباب رجال الأعمال.