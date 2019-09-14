قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ الدول التي تنشئ الجماعات الإرهابية تعتمد في الأساس على الشباب البريء، وتصور لهم بأنّ القتال ومحاربة الجيوش شيء مقدس وشريف وجهاد حقيقي في سبيل الله، وفي النهاية يفاجأ الشاب بأنّه أصبح أداى لتدمير الدول، كما أنّ بعض المجالات العالمية كانت تضع صورا للإرهابيين على غلافهم الرئيسي كفخر لهم.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا" أنّ الجماعات الإرهابية تحرف النصوص والمعاني القرآنية لإقناع الشباب بضرورة الالتحاق بتلك الميليشيات، لكن الدول التي صنعت الإرهاب لم تخطط كيف تتصرف في العناصر الإرهابية بعد أن تحقق أهدافها.

وتابع الرئيس أنّ هناك دولا حاولت بأقصى قدر الاستفادة من العناصر الإرهابية، ليكون لها تأثير في العالم أو في منطقتها، وتدفع أموال كثيفة لهذه الجماعات الإرهابية، مضيفًا: "للأسف الجماعات الإرهابية أصبحت قوية وراسخة وتستطيع أن تتقوى وتتغذي بقدرتها الذاتية، ومنعرفش الدماغ بتاعتها فين، هي بيجيلها تكليفات فقط، بس مين الدول اللي وراها، مين الدماغ الحقيقة مش معروف بشكل واضح".

وتشهد النسخة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم، جلسة رئيسية تحت عنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، تنطلق عبرها الرؤية المصرية في مكافحة الإرهاب من موقف راسخ وثابت تتبناه مصر، بأنَّ التنظيمات الإرهابية على اختلافها تمثل تهديدًا متساويًا، وتنهل أفكارها من ذات المعين الفكري الذي يحض على العنف والقتل وترويع الآمنين.

وتعد المؤتمرات الوطنية للشباب ملتقيات دورية للحوار المباشر بين الشباب المصري وممثلين عن الحكومة المصرية ومؤسساتها المختلفة تحت رعاية الرئيس السيسي، كما أنَّها تمثل منصة تفاعلية رفيعة المستوى للتواصل المباشر بين قيادة الدولة، وجميع أطياف الشعب المصري، خاصة فئة الشباب الذي يمثل أكثر من نصف سكان مصر.