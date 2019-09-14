ضبطت قوات الأمن في القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة العبور بمديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا بوجود شخصين لهما معلومات جنائية مسجلة بالتردد على دائرة القسم لممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهما بندقية آلية و13 خزينة و197 طلقة نارية من العيار ذاته، وبندقية خرطوش وطلقتي خرطوش، و119 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11.900 كيلو جرام، وكيلوجراما من مخدر الأفيون.

واعترف المتهمان بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة.