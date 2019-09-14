اجتاحت مناطق شرق الإسكندرية، اليوم، أمطار خفيفة جدا، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض درجات الحرارة، مع قرب حلول فصل الخريف.

ورفعت محافظة الإسكندرية، حالة الاستعداد القصوى، لاستقبال فصل الشتاء والأمطار الغزيرة، خاصة مع بدء هطول الأمطار، حيث بدأت في تطهير وتنظيف الشنانيش وتكثيف الاجتماعات استعداداَ لفصل الشتاء المقبل، لمنع حدوث أي غرق للمدينة الساحلية خاصة مع سقوط الأمطار بها مبكرا عن باقي المحافظات.

وكلف الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، مسؤولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ورؤساء الأحياء بتحديد أماكن الشنايش وأكوادها وتحديد أسماء المسؤولين عن تطهيرها سواء من الأحياء أو من شركة الصرف الصحي وذلك ليتم محاسبة أي مقصر في حالة حدوث انسداد في الشنايش خلال موسم الأمطار، مؤكدا أنه سيتم المرور على شنايش الأمطار واختبارها قبل أي نوه.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إنه تم تطهير الشنايش على مستوى الأحياء، حيث بلغت نسبة تطهير شنايش الأمطار بحي منتزه ثان 72%، ونسبة تطهير الشنايش في منتزه أول 91%، أما حي شرق فقد بلغت نسبه تطهير الشنايش به 98%، وقد بلغت نسبة تطهير الشنايش بحي وسط 91%، أما عن حي العجمي فإن نسبة تطهير الشنايش به وصلت 58%، و حي غرب بلغت نسبة التطهير به 77%، و حي الجمرك فقد بلغت نسبة تطهير الشنايش به 75%، و في العامرية 74%.