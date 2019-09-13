شنت مديرية التموين في الإسكندرية، اليوم، حملة مكبرة بمنطقة محطة الرمل وسط البلد، أسفرت عن ضبط سلع مجهولة المصدر بمول شهير بشارع سعد زغلول، وذلك في إطار الحملات لحماية الأسواق من المنتجات مجهولة المصدر .

وأسفرت الحملة عن تحريز 100 بنطلون جينز أطفال مجهول المصدر، 60 بلوزة حريمى جينز، 80 بدلة رجالي، 60 بنطلون رجالي. كما تم ضبط محل ملابس وأحذية بشارع صفية زغلول يحتوى على سلع مجهولة المصدر، ويضم 50 بدلة رجالي مختلفة الماركات والمقاسات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بلد المنشأ وجهة الصنع، كما تم ضبط محل ملابس بشارع سعد زغلول به ملابس مجهولة المصدر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحريز الكميات المضبوطة.